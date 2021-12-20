Группа КИНО издаёт не альбом, но скейтборд. И едет по России

Музыканты группы КИНО анонсируют большой российский тур в 2022 году и планы по расширению аудитории современными подростками

«В 2022 году группа КИНО поедет в большой концертный тур в честь шестидесятилетия Виктора Цоя», — рассказали «Фонтанке» представители культового коллектива 20 декабря.

В список городов тура 2022–2023 года, помимо «столиц» уже отмеченных выступлениями возрождённой группы в 2021 году, попали известные музыкантам КИНО ещё с 80-х города от Сахалина до Латвии. Однако старт большого концертного тура группы Виктора Цоя будет дан в Петербурге — самым масштабным по аудитории шоу на «Газпром Арене» 21 июня 2022 года. В этот день исполнится 60 лет с момента рождения музыканта.

Полный список городов тура указан на сайте группы. И это — только «первая часть», о которой уже официально известно. Суть и концепция концертов остается прежней — оригинальный вокал Виктора Цоя, участники КИНО Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, видеоряд, свет и прочие спецэффекты, «которые так всем понравились». Сет-листы предстоящих стадионных шоу будут дополнятся песнями, которые ещё не исполнялись в таком формате.

Фото: Мария Митрофанова / vk.com/kino.band.official Поделиться Поделиться







Среди прочих официальных активностей от группы КИНО на будущий год запланирована экспансия коллектива в соцсети TikTok и даже лимитированные скейтборды.

«Мы начали активно вести соцсети и обнаружили, что больше 50% наших подписчиков — молодые люди до 35 лет. Мы хотим быть ближе к своей аудитории, поэтому присутствуем на тех платформах, которые ими востребованы. В 2022 году мы запускаем коллаборацию с площадкой TikTok, — рассказывает продюсер КИНО Александр Цой. — Обещаем, что Дани Милохина и других жителей Тик-Ток домов вы в этой кампании точно не увидите и уверяем, что результат вас точно удивит».



Что же касается желания посмотреть, на что способны сегодня киноманы, которым скейты знакомы ещё с 80-х, то этот мотив не был определяющим в коллаборации КИНО с производителями вечно модных досок для катания.

«Прикол скейта, в том, что не надо объяснять, в чем его прикол. Скейт — это круто без всякого контекста. Скейтбординг — это очень глубокая и интересная культура. Круто быть ее частью», — рассказал сын Виктора Цоя «Фонтанке».

Кроме того в 2022 году откроется большая выставка, посвящённая Виктору Цою и группе КИНО. 15 января экспозиция распахнет двери столичного Манежа. О планах организации аналогичной большой выставки в Санкт-Петербурге пока не сообщалось, как и о продолжении дискографии КИНО.

Автор: Группа КИНО/YouTube

Последним официальным альбомом стала запись первого с момента прекращения деятельности коллектива в 1990 году концерта, который состоялся в начале 2021 года в «Порту Севкабель».

