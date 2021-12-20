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Под Петербургом над Финским заливом встали световые столбы

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Под Петербургом над поверхностью Финского залива заметили редкое явление — световые столбы. Вертикальные полосы желтого и голубого цветов становились все тоньше, удаляясь ввысь.

Кадр с запечатленным на нем переливающимся «лесом» опубликован в Telegram-канале «Астро Фото Болото» 20 декабря. По словам автора снимка, он заметил его вблизи порта Бронка.

Световой столб — атмосферное оптическое явление, которое возникает благодаря отражению света от крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере. У наблюдателя складывается впечатление, что вертикальный луч света проходит над и (или) под источником света.

«Фонтанка» писала, что в Петербурге световые столбы наблюдали ночью и утром 10 декабря. Некоторые фотографы «поймали» их также в Ленинградской области.

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