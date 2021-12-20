В Петербурге двое налетчиков услышали новые приговоры. Их ждет колония

Петроградский районный суд Петербурга вновь огласил приговор в отношении Петра Пирона и полного тезки бизнесмена Евгения Пригожина. Обоим фигурантам ранее вменяли статью о вымогательстве, первого сообщника обвиняли еще и по статье о похищении важного документа.



Как сообщили в пресс-службе судов города 20 декабря, их действия переквалифицировали на п. б ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).



Петру Пирону назначили девять, а Пригожину — семь лет в ИК строгого режима.



«Фонтанка» писала, что в 2018 году они вломились в квартиру криптовалютчика на Большой Пушкарской, избили его, заставили раскрыть тайник и вынудили поделиться криптовалютой. Фигуранты похитили 5 млн рублей, а также криптовалюту в виде 99.7035 биткоинов (на тот момент более 48 млн рублей), 2072150.73446889 дигибайтов (более 4 млн рублей), 198700.17928287 битшейресов (более 3 млн рублей). Всего им удалось завладеть имуществом на общую сумму свыше 60 млн рублей.