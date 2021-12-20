В Петербурге двое налетчиков услышали новые приговоры. Их ждет колония

Петроградский районный суд Петербурга вновь огласил приговор в отношении Петра Пирона и полного тезки бизнесмена Евгения Пригожина. Обоим фигурантам ранее вменяли статью о вымогательстве, первого сообщника обвиняли еще и по статье о похищении важного документа.
Как сообщили в пресс-службе судов города 20 декабря, их действия переквалифицировали на п. б ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере).
Петру Пирону назначили девять, а Пригожину — семь лет в ИК строгого режима.
«Фонтанка» писала, что в 2018 году они вломились в квартиру криптовалютчика на Большой Пушкарской, избили его, заставили раскрыть тайник и вынудили поделиться криптовалютой. Фигуранты похитили 5 млн рублей, а также криптовалюту в виде 99.7035 биткоинов (на тот момент более 48 млн рублей), 2072150.73446889 дигибайтов (более 4 млн рублей), 198700.17928287 битшейресов (более 3 млн рублей). Всего им удалось завладеть имуществом на общую сумму свыше 60 млн рублей.
Суд усмотрел, что потерпевший перечислил цифровую валюту на электронные кошельки из-за угроз со стороны обвиняемых.
Уточняется, что Петроградский районный суд рассматривал дело повторно. В первый раз Пирона и Пригожина признали виновными только в хищении 5 млн рублей, из обвинения была исключена часть, которая касается криптовалюты. Коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда отменила вынесенные ранее решения и направила материалы на новое рассмотрение.
Ранее стало известно, что в 2019 году в Петербурге арестовали человека c именем, фамилией и отчеством, идентичными ФИО всемирно известного бизнесмена Евгения Пригожина. Настоящее имя мужчины — Руслан Фатихович Юнусов, однако он сменил паспорт. Подробнее о его биографии читайте в материале «Фонтанки».