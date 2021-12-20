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В Петербург вернулись 9-балльные пробки. Юг и восток КАД окрасились в желто-красный

Снежные пробки вернулись в Петербург спустя полторы недели. В шестом часу вечера 20 декабря загруженность городских дорог достигла 9 баллов — это на 2 балла больше обычного.

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По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотные заторы сконцентрировались на Петроградской стороне, в районе площади Александра Невского и площади Восстания, Ивановской — Народной улиц. Необычно крупная пробка образовалась на Пискарёвском проспекте. Из центра магистраль загружена на все 10 баллов, водители толкаются в заторе длиной 6,1 километра от проспекта Металлистов до КАД.

На КАД напряженная ситуация на юге, востоке и севере: между Дачным проспектом и проспектом Энгельса магистраль почти полностью «окрасилась» в желтый и красный в обоих направлениях. Особенно плотно на участке внешнего кольца от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе. В 17 часов пробка тянулась на 6,3 километра.

Также наблюдается затор на ЗСД в направлении с юга на север. Пробка тянется от Васильевского острова до съезда на Планерную улицу.

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