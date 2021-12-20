В Петербург вернулись 9-балльные пробки. Юг и восток КАД окрасились в желто-красный

По данным «Яндекс.Пробок», наиболее плотные заторы сконцентрировались на Петроградской стороне, в районе площади Александра Невского и площади Восстания, Ивановской — Народной улиц. Необычно крупная пробка образовалась на Пискарёвском проспекте. Из центра магистраль загружена на все 10 баллов, водители толкаются в заторе длиной 6,1 километра от проспекта Металлистов до КАД.



На КАД напряженная ситуация на юге, востоке и севере: между Дачным проспектом и проспектом Энгельса магистраль почти полностью «окрасилась» в желтый и красный в обоих направлениях. Особенно плотно на участке внешнего кольца от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе. В 17 часов пробка тянулась на 6,3 километра.