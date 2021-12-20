Петербуржцам с инвалидностью нужна помощь

Петербургский благотворительный фонд «Альта» организовал занятия по плаванию для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Однако занятия недешёвые, поэтому фонд просит помочь в сборе средств.

Оздоровительное спортивное плавание очень полезно в процессе реабилитации инвалидов с поражением опорно-двигательной системы, в том числе и после ампутации конечностей. Плавание не только поддерживает, но и восстанавливает двигательные возможности человека, рассказали в фонде.



Группы по плаванию начали работать в середине октября в одном из городских спортивных клубов под руководством опытных тренеров. Пока фонд оплачивает занятия из собственных средств — 1500 рублей на человека. Группы формируются до 10 человек. Для благотворительной организации это ощутимые расходы, поэтому в фонде решили обратиться к неравнодушным петербуржцам за помощью в сборе средств на реализацию проекта. Сделать это можно на сайте БФ «Альта».

