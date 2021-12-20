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Петербуржцам с инвалидностью нужна помощь

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Петербургский благотворительный фонд «Альта» организовал занятия по плаванию для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Однако занятия недешёвые, поэтому фонд просит помочь в сборе средств.

Фото: Предоставлено БФ «Альта»
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Оздоровительное спортивное плавание очень полезно в процессе реабилитации инвалидов с поражением опорно-двигательной системы, в том числе и после ампутации конечностей. Плавание не только поддерживает, но и восстанавливает двигательные возможности человека, рассказали в фонде.

Группы по плаванию начали работать в середине октября в одном из городских спортивных клубов под руководством опытных тренеров. Пока фонд оплачивает занятия из собственных средств — 1500 рублей на человека. Группы формируются до 10 человек. Для благотворительной организации это ощутимые расходы, поэтому в фонде решили обратиться к неравнодушным петербуржцам за помощью в сборе средств на реализацию проекта. Сделать это можно на сайте БФ «Альта».

Кроме того, фонд приглашает жителей города с нарушениями опорно-двигательного аппарата присоединиться к проекту и попробовать свои силы в плавании. Это можно сделать, связавшись с сотрудниками фонда любым удобным способом — почта, телефон, соцсети.

В фонде рассказали, что также планируют запустить спортивные группы в других направлениях — бег и велоспорт, с перспективой участия в триатлоне.

«Организация таких мероприятий — это отличный способ вовлечь людей с инвалидностью в занятия спортом. Зачастую на это трудно решиться в одиночку, но куда проще, если вы команда», — говорят в фонде.

Фото: Предоставлено БФ «Альта»

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