FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Белгороде арестовали мужчину, проехавшегося в маршрутке голым. Он объяснил свое поведение

0
Печать

Октябрьский райсуд Белгорода признал мелким хулиганством поездку голого мужчины в маршрутке. Об этом 20 декабря сообщает «Интерфакс».

Мужчине назначили 12 суток административного ареста по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. «Поездка в городском автобусе в голом виде (на пассажире были лишь обувь и балаклава, закрывающая лицо) являлась нарушением общественного порядка — демонстрацией явного неуважения к обществу и принятых в нем правил поведения. Обнаженный мужчина находился в салоне автобуса в присутствии других пассажиров, в том числе и детей», — уточнили в пресс-службе суда.

Сам инцидент произошел еще 13 декабря. Мужчина проехал несколько остановок голым, затем оделся и направился к выходу. Водитель автобуса не хотел его выпускать до приезда полиции, но тот воспользовался аварийной кнопкой и скрылся. Полицейские смогли установить его личность и задержать. Мужчина признал вину, раскаялся и объяснил, что обнажиться ему пришлось, потому он проиграл пари своему знакомому.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний