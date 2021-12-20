В Белгороде арестовали мужчину, проехавшегося в маршрутке голым. Он объяснил свое поведение

Октябрьский райсуд Белгорода признал мелким хулиганством поездку голого мужчины в маршрутке. Об этом 20 декабря сообщает «Интерфакс».
Мужчине назначили 12 суток административного ареста по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ. «Поездка в городском автобусе в голом виде (на пассажире были лишь обувь и балаклава, закрывающая лицо) являлась нарушением общественного порядка — демонстрацией явного неуважения к обществу и принятых в нем правил поведения. Обнаженный мужчина находился в салоне автобуса в присутствии других пассажиров, в том числе и детей», — уточнили в пресс-службе суда.
Сам инцидент произошел еще 13 декабря. Мужчина проехал несколько остановок голым, затем оделся и направился к выходу. Водитель автобуса не хотел его выпускать до приезда полиции, но тот воспользовался аварийной кнопкой и скрылся. Полицейские смогли установить его личность и задержать. Мужчина признал вину, раскаялся и объяснил, что обнажиться ему пришлось, потому он проиграл пари своему знакомому.