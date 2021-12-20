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Смольный оштрафует три бара за работу в ночное время

На прошлой неделе власти Петербурга нашли нарушения коронавирусных запретов в 10% проверенных ими заведений. Как сообщили 20 декабря в комитете по контролю за имуществом Петербурга, рейды прошли в 142 организациях, из них 14 так или иначе не соблюдали правила эпидемической безопасности.

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«В основном нарушения связаны с отсутствием или использованием некорректного QR-кода организации. В единичных случаях не было СИЗов у сотрудников или разметки для соблюдения дистанции посетителями», — рассказали в пресс-службе.

В трёх объектах общепита не соблюдался запрет на работу в ночное время. Среди них ресторан «Мясной цех» на Инструментальной улице, «Бахрома» на Большом проспекте П.С., бар «Rule154» на Рыбацкой улице.

Нарушителям грозит административная ответственность, штраф для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей.

О том, почему коронавирусные проверки Смольного не приводят к закрытию баров-нарушителей, читайте в материале «Фонтанки».

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