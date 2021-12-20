Смольный оштрафует три бара за работу в ночное время

«В основном нарушения связаны с отсутствием или использованием некорректного QR-кода организации. В единичных случаях не было СИЗов у сотрудников или разметки для соблюдения дистанции посетителями», — рассказали в пресс-службе.



В трёх объектах общепита не соблюдался запрет на работу в ночное время. Среди них ресторан «Мясной цех» на Инструментальной улице, «Бахрома» на Большом проспекте П.С., бар «Rule154» на Рыбацкой улице.



Нарушителям грозит административная ответственность, штраф для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей.

