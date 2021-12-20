Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением

Мэр Москвы заявил, что большинство госпитализированных коронавирусных пациентов в столице пытались лечиться самостоятельно.

«Здесь [в ковидных больницах] оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает», — заявил Сергей Собянин 20 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, большинство москвичей уже прошли вакцинацию. Столичный градоначальник заверил, что город «живет» и «адаптируется» к сложным условиям пандемии.