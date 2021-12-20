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Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением

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Мэр Москвы заявил, что большинство госпитализированных коронавирусных пациентов в столице пытались лечиться самостоятельно.

«Здесь [в ковидных больницах] оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает», — заявил Сергей Собянин 20 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, большинство москвичей уже прошли вакцинацию. Столичный градоначальник заверил, что город «живет» и «адаптируется» к сложным условиям пандемии.

Собянин заметил, что Москве удается справляться с коронавирусом без локдаунов, которые вводятся в других странах.

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Комментарии (20)

MarinaTs
Собянин конечно очень смешной)) Лекарства от ковида не существует, а у него люди занимаются самолечением. Как такое возможно?))
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А ещё они сертификаты купили!
Hans-Christian
Собянин дурак или не помнит своих же распоряжений? В ноябре вводили недокарантин в столице, а теперь он радосто заявляет, что Москва справляется "без локдаунов"? Или в слове "локдаун" первый слог лишний?
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