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Суд разобрался с саратовским полицейским-майнером. Любовь к деньгам привела к штрафу и потере работы

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Суд в Саратове оштрафовал экс-сотрудника ГИБДД на 30 тысяч рублей — он майнил криптовалюту в здании МВД. Его признали виновным в превышении полномочий, сообщает 20 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону.

Установлено, что «база» мужчины находилась во временно не используемом здании, принадлежащем полиции. Там он установил два электронных устройства, которые обеспечивали майнинг. Переплата за электроэнергию составила 231 тысячу рублей — в СК отмечают, что ущерб возмещен.

Вину предприимчивый майнер признал и раскаялся. Помимо штрафа теперь уже бывшему полицейскому запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

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Комментарии (1)

Гоша Белградский
В парадных нужду не справлял, уже хорошо...
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