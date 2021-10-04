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Российский полицейский майнил криптовалюту на работе и сжег электричества на 231 тыс. рублей

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В Саратове возбудили уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в превышении должностных полномочий. СК считает, что страж порядка майнил криптовалюту прямо на работе, сообщает 4 октября пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года сотрудник РЭО ГИБДД УМВД России нашел необычное применение для неиспользуемого помещения в одном из пунктов. Мужчина установил там два электронных устройства, с помощью которых майнил криптовалюту.

«Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 000 рублей», — заявили в СК.

Майнера выявили сотрудники органов собственной безопасности регионального ГУ МВД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (10)

266214468
не поделился.
houspi
майнеры шумят как самолёты. даже странно что целый год никто не замечал. наверняка всё отделение было в доле
Максим Климович
Сколько же заработал полицейский на майнинге? Если больше, то премию надо выписать при условии сдачи ментокрипты государству!
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