Российский полицейский майнил криптовалюту на работе и сжег электричества на 231 тыс. рублей

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении полицейского, которого подозревают в превышении должностных полномочий. СК считает, что страж порядка майнил криптовалюту прямо на работе, сообщает 4 октября пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с декабря 2020 по июль 2021 года сотрудник РЭО ГИБДД УМВД России нашел необычное применение для неиспользуемого помещения в одном из пунктов. Мужчина установил там два электронных устройства, с помощью которых майнил криптовалюту.

