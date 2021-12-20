Второй петербургский вуз закрыл общежитие из-за вспышки ковида. Особое внимание — к студентам с родины «омикрона»

Как рассказали «Фонтанке» в вузе 20 декабря, коронавирус диагностирован у 48 учащихся из общежития № 13 на Гражданском проспекте. «Заболевших увезли в пансионат "Заря"», — уточнили в Политехе.



Вуз полностью перешёл на дистанционное обучение. В соответствующем приказе ректора Андрея Рудского говорится об отмене всех мероприятий на территории СПбПУ. В 13-м общежитии вводится режим изоляции, контролироваться он будет с привлечением сил полиции Калининского района.



Вуз приостановит оформление приглашений для иностранных студентов. Также Рудской поручил организовать мониторинг здоровья граждан, прибывших из стран Южной Африки.

