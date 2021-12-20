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Второй петербургский вуз закрыл общежитие из-за вспышки ковида. Особое внимание — к студентам с родины «омикрона»

В общежитии Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого произошла вспышка коронавируса.

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Как рассказали «Фонтанке» в вузе 20 декабря, коронавирус диагностирован у 48 учащихся из общежития № 13 на Гражданском проспекте. «Заболевших увезли в пансионат "Заря"», — уточнили в Политехе.

Вуз полностью перешёл на дистанционное обучение. В соответствующем приказе ректора Андрея Рудского говорится об отмене всех мероприятий на территории СПбПУ. В 13-м общежитии вводится режим изоляции, контролироваться он будет с привлечением сил полиции Калининского района.

Вуз приостановит оформление приглашений для иностранных студентов. Также Рудской поручил организовать мониторинг здоровья граждан, прибывших из стран Южной Африки.

На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии СПбГУ в Петергофе. Первым заболевшим стал студент из Китая. Часть учащихся отправили в «Ленэкспо», часть — на изоляцию в пансионат Курортного района.

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Комментарии (3)

e8okcy045171
Петерговские студенты пишут, их отправили в обсервацию и даже тестов не сделали. Живут по двое, из комнаты выходить нельзя.
Sergik7
Похоже китаёзы скрывают данные
vader
Так. Сил Роспотребнадзора не хватило, теперь привлекаем полицию.

Люди! Очнитесь!!! Вы не понимаете, что по этой схеме скоро будут "эвакуировать" ваших детей прямо из школы???
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