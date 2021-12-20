Желание нажиться на черной икре ударит по кошелькам двоих петербуржцев

Два петербуржца, которые планировали подпольно продавать черную икру, поплатятся сотнями рублей. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что с 2018 по 2019 год мужчины незаконно купили более 30 килограммов икры осетровых — стоимостью больше полутора миллионов рублей. Они хранили её дома, фасовали в ёмкости с логотипами лицензированных производителей и планировали продавать — в том числе онлайн.
Торговцев задержали на парковке у гостиницы при передаче товара. Вину они признали и раскаялись, одному назначили штраф в 300 тысяч рублей, другому — на 15 тысяч больше.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о петербурженке, которая тоже хотела нажиться на черной икре, но с помощью благотворительности облегчила свое наказание до 30 тысяч рублей.