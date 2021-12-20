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Желание нажиться на черной икре ударит по кошелькам двоих петербуржцев

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Два петербуржца, которые планировали подпольно продавать черную икру, поплатятся сотнями рублей. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что с 2018 по 2019 год мужчины незаконно купили более 30 килограммов икры осетровых — стоимостью больше полутора миллионов рублей. Они хранили её дома, фасовали в ёмкости с логотипами лицензированных производителей и планировали продавать — в том числе онлайн.

Торговцев задержали на парковке у гостиницы при передаче товара. Вину они признали и раскаялись, одному назначили штраф в 300 тысяч рублей, другому — на 15 тысяч больше.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о петербурженке, которая тоже хотела нажиться на черной икре, но с помощью благотворительности облегчила свое наказание до 30 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

Yksy
А куда икру дели?
Maik5
"Два петербуржца, которые планировали подпольно продавать черную икру, поплатятся сотнями рублей. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры региона."
Точно сотнями рублей?
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