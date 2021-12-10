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А икру решили уничтожить. В Петербурге женщину оштрафовали за браконьерство, от серьезного наказания спасла благотворительность

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Желание нажиться на черной икре привело россиянку в петербургский суд. Вместо нелегального дохода она получила штраф.

Как сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба городских судов, Московский райсуд прекратил уголовное дело в отношении Елены Черняковой, которую обвиняли в незаконном приобретении и перевозке черной икры осетровых пород.

В мае 2021 года женщина приобрела на Центральном рынке Комсомольска-на-Амуре более 17 кг икры, упакованных в 35 контейнеров, за 175 000 рублей «с целью улучшения своего материального положения». А спустя месяц улетела с товаром в Петербург, сдав контейнеры в багаж. В Пулково необычный груз нашли и изъяли. По ч. 1 ст. 258.1 УК РФ Черняковой грозило до четырех лет лишения свободы.

Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, так как Чернякова признала вину, раскаялась, ранее не судима. Также для возмещения вреда она перечислила деньги в благотворительную организацию «Подари жизнь» и фонд «Белуга», который занимается спасением и охраной осетровых видов рыб.

Суд прекратил уголовное преследование и оштрафовал Чернякову на 30 тысяч рублей. Икру амурского осетра постановили уничтожить.

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Комментарии (7)

265055770
То есть, продавать икру на рынке можно, а покупать нельзя?
Abu-Denis
chip1, и за покупку банки могут взять в оборот. Или игнорировать - все зависит от указаний. Если есть у ментов план по этой статье, попадаете на конвейер.

Было дело, деятель петербургской оппозиции Ольга Курносова попалась с баночкой черной икры то ли при посадке в поезд Астрахань-СПб, то ли уже при сходе. Кто ей эту баночку подарил, дело темное. Разговор шел бесхитростный: если ты оппозиция, изволь жить строго по правилам, ничего запретного в руки не брать и переходить дорогу строго по зебре на зеленый свет.
Владислав М
В каком дворце будут уничтожать 17кг. чёрной икры?
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