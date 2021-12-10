А икру решили уничтожить. В Петербурге женщину оштрафовали за браконьерство, от серьезного наказания спасла благотворительность

В мае 2021 года женщина приобрела на Центральном рынке Комсомольска-на-Амуре более 17 кг икры, упакованных в 35 контейнеров, за 175 000 рублей «с целью улучшения своего материального положения». А спустя месяц улетела с товаром в Петербург, сдав контейнеры в багаж. В Пулково необычный груз нашли и изъяли. По ч. 1 ст. 258.1 УК РФ Черняковой грозило до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба городских судов, Московский райсуд прекратил уголовное дело в отношении Елены Черняковой, которую обвиняли в незаконном приобретении и перевозке черной икры осетровых пород.

Желание нажиться на черной икре привело россиянку в петербургский суд. Вместо нелегального дохода она получила штраф.

Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, так как Чернякова признала вину, раскаялась, ранее не судима. Также для возмещения вреда она перечислила деньги в благотворительную организацию «Подари жизнь» и фонд «Белуга», который занимается спасением и охраной осетровых видов рыб.



Суд прекратил уголовное преследование и оштрафовал Чернякову на 30 тысяч рублей. Икру амурского осетра постановили уничтожить.

