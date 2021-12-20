Ветерана Афганистана, задушившего в петербургском лесу товарища шнурком за брань в адрес дочери, отправили в колонию

Приморский райсуд огласил приговор в отношении Шовката Рузиева. Его задержали после того, как сборщик березового сока нашел в лесу задушенного мужчину.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 20 декабря, Рузиева признали виновным в том, что 16 мая этого года он убил товарища во время ссоры.



Мужчины ушли в лес с алкоголем. Затем товарищ почему-то стал ругать не только собутыльника, но и его дочь. Рузиев, который прошел Афганистан и имеет боевые награды, нанес последнему 15 ударов кулаками в голову, один удар в правую руку, 4 удара в левую руку, 4 удара в область задней поверхности туловища. После этого он вытащил из туфли друга шнурок и затянул его на шее мужчины. Друг умер на месте.

