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Ветерана Афганистана, задушившего в петербургском лесу товарища шнурком за брань в адрес дочери, отправили в колонию

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Приморский райсуд огласил приговор в отношении Шовката Рузиева. Его задержали после того, как сборщик березового сока нашел в лесу задушенного мужчину.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 20 декабря, Рузиева признали виновным в том, что 16 мая этого года он убил товарища во время ссоры.

Мужчины ушли в лес с алкоголем. Затем товарищ почему-то стал ругать не только собутыльника, но и его дочь. Рузиев, который прошел Афганистан и имеет боевые награды, нанес последнему 15 ударов кулаками в голову, один удар в правую руку, 4 удара в левую руку, 4 удара в область задней поверхности туловища. После этого он вытащил из туфли друга шнурок и затянул его на шее мужчины. Друг умер на месте.

Подсудимый в процессе вину признал частично. Он уверял, что просто хотел наказать товарища за брань. И ушел, думая, что тот просто потерял сознание. Рузиев пояснил суду, что ранее уже убивал людей путем удушения, когда был на войне в Афганистане. И уверял, что сделал это из-за алкоголя.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК строгого режима.

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Комментарии (7)

chip1
Подробности сколько раз и куда ударил, это для чего?
daisychain
Интересно, что является бОльшим оскорблением чувств ветеранов в перечисленном: обругать дочь ветерана, задушить шнурком ветерана или отправить ветерана в колонию?
С интересом выслушаем авторитетное мнение Ильяза Венеровича.
Dimitry Antonov
"После этого он вытащил из туфли друга шнурок и затянул его на шее мужчины. Друг умер на месте".
Мда, суровая дружба была. Хотя, на самом деле, длительное и чрезмерное употребление алкашки - вот причина.
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