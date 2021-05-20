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В поисках берёзового сока петербуржец наткнулся на тело со шнурком на шее. Погибший в лесу пролежал дня два

Тело мужчины со шнурком на шее нашли в лесу на севере Петербурга

Следственный комитет и полиция Петербурга устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашел петербуржец в лесопарковой полосе у Глухарской улицы.

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, накануне утром в полицию Приморского района обратился пожилой петербуржец. Он сообщил, что в 9 утра отправился собирать берёзовый сок. В 70 метрах от дороги он наткнулся на тело мужчины на вид лет 40–45 в оранжевой футболке.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле погибшего не только шнурок на шее, но и многочисленные травмы — перед смертью мужчина был избит. Его личность установили — это 51-летний гражданин РФ. При этом специалисты отметили, что в лесополосе тело пролежало около двух суток.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

265056402
поймают за берёзовый сок, и банку отберут.
nuga
Душегубы
кто-то страшный
"Кувалда - Лесная". Все по классикам.
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