В поисках берёзового сока петербуржец наткнулся на тело со шнурком на шее. Погибший в лесу пролежал дня два

Следственный комитет и полиция Петербурга устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашел петербуржец в лесопарковой полосе у Глухарской улицы.
Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, накануне утром в полицию Приморского района обратился пожилой петербуржец. Он сообщил, что в 9 утра отправился собирать берёзовый сок. В 70 метрах от дороги он наткнулся на тело мужчины на вид лет 40–45 в оранжевой футболке.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на теле погибшего не только шнурок на шее, но и многочисленные травмы — перед смертью мужчина был избит. Его личность установили — это 51-летний гражданин РФ. При этом специалисты отметили, что в лесополосе тело пролежало около двух суток.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.