«Может быть, я не подарю вам шоколадки». Президентом Чили стал 35-летний студенческий лидер — хорват

Новым президентом Чили по итогам второго тура выборов стал кандидат от сил левого толка — 35-летний студенческий лидер и депутат без большого политического опыта Габриэль Борич. По последним данным на утро 20 декабря после обработки 99,6% бюллетеней он побеждает своего соперника Хосе Антонио Каста. Последний уже признал своё поражение на выборах.

Габриэль Борич родился в 1986 году на юге Чили в семье хорватов, эмигрировавших в латиноамериканскую страну. Когда ему было 9 лет, он избирался президентом курса в начальной школе и написал обращение к своим одноклассникам, где пообещал быть «хорошим президентом».

«Может быть, я не подарю вам шоколадки… Может быть, я не буду таким, как Билл Клинтон, но я уверен, что буду хорошим президентом курса, я постараюсь сделать наш курс более организованным и чистым», — написал тогда Борич.



Известно, что в 1999 году в возрасте 13 лет он создал в родном городе Пунта-Аренас федерацию учащихся старших классов, а в 18 лет отправился в Сантьяго изучать право в Университет Чили, где был избран главой студенческого центра соответствующего факультета.



В 2011 году Борич стал лидером студенческой федерации уже всего университета и возглавил массовые студенческие протесты за бесплатное образование. Спустя два года он победил на парламентских выборах и стал депутатом.

