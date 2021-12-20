«Я больше терял в жизни». На Гражданке задержали профессиональных «ломщиков»

Как сообщили «Фонтанке» 20 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 25 ноября в полицию Фрунзенского района пришел 70-летний местный житель с заявлением о краже 10 тысяч рублей. По словам пострадавшего, в тот день он снял в банкомате пенсию и шел домой, когда у дома 30 в Альпийском переулке его обогнал мужчина. Пенсионер заметил, как неизвестный что-то подобрал с земли. «Находкой» оказался полиэтиленовый сверток с деньгами. Мужчина предложил пожилому петербуржцу поделить найденное, но тот отказался.

Пенсионер пошел дальше, а незнакомец пристроился рядом с ним. В этот момент к ним подбежал другой мужчина и заявил, что он потерял пакет с деньгами. А затем потребовал вывернуть карманы и показать их деньги, мол, свои он точно узнает — на них якобы печать. Пенсионер показал снятые деньги.



А когда зашел в магазин, то обнаружил, что стал беднее на 10 тысяч.



«Злоумышленник оказался профессиональным «ломщиком»: в момент пересчета денег потерпевшего он незаметно «заломил» несколько купюр и похитил их. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело», — сообщает главк.