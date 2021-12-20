«Я больше терял в жизни». На Гражданке задержали профессиональных «ломщиков»

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района задержали двух профессиональных «ломщиков».
Как сообщили «Фонтанке» 20 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 25 ноября в полицию Фрунзенского района пришел 70-летний местный житель с заявлением о краже 10 тысяч рублей. По словам пострадавшего, в тот день он снял в банкомате пенсию и шел домой, когда у дома 30 в Альпийском переулке его обогнал мужчина. Пенсионер заметил, как неизвестный что-то подобрал с земли. «Находкой» оказался полиэтиленовый сверток с деньгами. Мужчина предложил пожилому петербуржцу поделить найденное, но тот отказался.
Пенсионер пошел дальше, а незнакомец пристроился рядом с ним. В этот момент к ним подбежал другой мужчина и заявил, что он потерял пакет с деньгами. А затем потребовал вывернуть карманы и показать их деньги, мол, свои он точно узнает — на них якобы печать. Пенсионер показал снятые деньги.
А когда зашел в магазин, то обнаружил, что стал беднее на 10 тысяч.
«Злоумышленник оказался профессиональным «ломщиком»: в момент пересчета денег потерпевшего он незаметно «заломил» несколько купюр и похитил их. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело», — сообщает главк.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, а также автомобиль, на котором они передвигались. За подозреваемыми установили оперативное наблюдение. Парочку поймали, когда по такой же схеме они пытались обокрасть 54-летнего жителя Калининского района на улице Брянцева. Один из злодеев предлагал ему разделить пакет с «найденными» деньгами, уверяя, что от потерявшего не убудет, мол, он и сам больше терял в жизни.
«Правда, завершить «представление» злоумышленники не успели, так как были задержаны оперативниками на месте преступления. Потерпевший после «проверки» недосчитался 46 тысяч рублей. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», — отметили в главке.
Задержанных — ранее неоднократно судимых 49-летнего жителя Соснового Бора и 53-летнего жителя Кировского района Петербурга — доставили в отдел полиции.
В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, устанавливаются иные факты противоправной деятельности «ломщиков».