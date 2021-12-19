Бультерьер Вирус и корги Прививка: коронавирус поразил фантазию собаководов

Оригинальные клички, связанные с пандемией коронавируса, начали активно использоваться собаководами в России, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По словам Голубева, только в прошлом году были зарегистрированы пять собак по кличке Вирус — немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер. Выделиться на их фоне смог кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Его назвали Вирус Коронный. Еще есть собаки, которые носит клички Вирус оф кинг, Скид ковид, а у некоторых в составе имени есть слово Прививка.
«Видимо, сложившуюся ситуацию собаководы воспринимают с юмором и не боятся давать собакам такие клички», — цитирует кинолога 19 декабря «Российская газета».