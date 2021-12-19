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Фигуристка Алина Загитова получила более миллиона рублей из бюджета за шоу в Дубае

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала более миллиона рублей, дважды выступив в Дубае на ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Об этом 19 декабря пишет РБК со ссылкой на сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

Выступления в столице ОАЭ прошли 4 и 5 декабря. Мероприятие состоялось в рамках Dubai Ice Show, которое включало в себя и вынесенный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».

19-летняя фигуристка получила по 641 тысяче рублей за каждое выступление. Источником финансирования была субсидия из федерального бюджета на выполнение госзадания.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпиады-2018 года. Евгения Медведева проиграла ей, оставшись с серебряной наградой. Несмотря на это, в октябре 2020 года американское издание Yardbarker в рейтинг лучших фигуристов всех времен включило именно Медведеву, а не Загитову.

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Комментарии (6)

Себастьян Цветков
То-то клоуны задушевно о пенсионерах рассуждают......и рассказывают как им нелегко тренироваться.....
Antuan Rokanten
А в это время кладовщик-комплектовщик пашет за 25 тысяч на складе в ночные смены. А какая-то ..... за покатушки на льду получает миллионы за одно выступление, которое никому не надо. Днище...
altnec
Еще один из многочисленных признаков надвигающегося дефолта - миллионами разбрасываются как фантиками.
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