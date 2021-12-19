Фигуристка Алина Загитова получила более миллиона рублей из бюджета за шоу в Дубае

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала более миллиона рублей, дважды выступив в Дубае на ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Об этом 19 декабря пишет РБК со ссылкой на сайт Единой информационной системы в сфере закупок.



Выступления в столице ОАЭ прошли 4 и 5 декабря. Мероприятие состоялось в рамках Dubai Ice Show, которое включало в себя и вынесенный матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».

19-летняя фигуристка получила по 641 тысяче рублей за каждое выступление. Источником финансирования была субсидия из федерального бюджета на выполнение госзадания.