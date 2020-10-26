Американцы не включили Загитову в рейтинг лучших фигуристов всех времен. Зато там есть Медведева

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не вошла в список 25 лучших фигуристов всех времен по версии американского портала Yardbarker. Всего в рейтинг включили пять российских спортсменов: это двукратный олимпийский чемпион (1992 и 1998 годы) в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы (1988 и 1994 годы) Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, двукратный чемпион Игр Евгений Плющенко и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Про Медведеву в материале сказано, что она выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2018 (в личном и командном первенстве), выиграла два чемпионата мира подряд (2016, 2017) впервые со времен Мишель Кван (2000, 2001) и установила 13 мировых рекордов в произвольных и коротких программах.

Отсутствие Загитовой в рейтинге никак не объясняется. Напомним, что Загитова единственная российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом катании — на чемпионате мира, Европы, Олимпиаде и Гран-при.