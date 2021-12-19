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В Севастополе машина на полном ходу показала «фокус с исчезновением» в яме на дороге

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Автомобиль на полном ходу буквально провалился под землю в Севастополе. Видеозапись «фокуса с исчезновением» опубликовал канал ЧП_Севастополь в Instagram 19 декабря.

Инцидент произошел около двух часов ночи в районе дома №36-А по проспекту Генерала Острякова, где мужчина за рулем Hyundai снёс выставленное ограждение, и машина упала в разрытую дорожниками яму.

«В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован», — сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезвый.

Около 8 утра автомобиль был извлечен из ямы и передан родственникам.

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