В Севастополе машина на полном ходу показала «фокус с исчезновением» в яме на дороге

Автомобиль на полном ходу буквально провалился под землю в Севастополе. Видеозапись «фокуса с исчезновением» опубликовал канал ЧП_Севастополь в Instagram 19 декабря.
Инцидент произошел около двух часов ночи в районе дома №36-А по проспекту Генерала Острякова, где мужчина за рулем Hyundai снёс выставленное ограждение, и машина упала в разрытую дорожниками яму.
«В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы и был госпитализирован», — сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезвый.
Около 8 утра автомобиль был извлечен из ямы и передан родственникам.