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В Петербурге выросло количество пациентов в красных зонах

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Смольный сообщил о том, что число пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах Петербурга достигло 5 935 человек к 19 декабря. Накануне их было меньше — 5 785.

Как следует из эпидемиологической справки от 19 декабря, за сутки в красные зоны поступили 322 новых пациента. Выписали 361. При этом пояснений, каким образом в итоге пациентов в больницах стало больше, в документе не даётся. Неделю назад, 12 декабря, в этот день сообщалось о 290 госпитализациях.

585 пациентов лежат в реанимации, а 327 подключены к ИВЛ. Еще 173 лежат во временном госпитале «Ленэкспо», а 399 в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся еще 26 348 петербуржцев.

За минувшие сутки первично привиты 5 043 человека, закончили цикл — 18 909. Всего полностью вакцинированы 2,55 млн жителей Петербурга. В запасе еще 1 млн доз.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге смогли вычислить уже как минимум двоих пациентов с «омикроном», которые прибыли из зарубежных стран.

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Комментарии (1)

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