В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после остановки «Соляриса» с бывшим футболистом за рулем

Водитель «Соляриса», которого остановили с подозрением на опьянение, все-таки стал фигурантом уголовного дела и отправлен под подписку, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне на Парашютной сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль под управлением 32-летнего мужчины с алкогольным амбре. Проходить медосвидетельствование он отказался.
«В ходе проверки было установлено, что данный гражданин уже лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. На основании этого в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полицейском главке.
«Фонтанка» писала, что внимание полиции привлек предполагаемый сотрудник футбольного клуба «Зенит», который на сайте значится как член тренерского штаба в должности администратора. Другие ресурсы говорят, что трудится он в «Зените-2», а раньше сам выходил на поле за команды «Русь» и «Отрадное».
Человек с такими же данными под новый 2020 год был лишен прав на полтора года за пьяную езду. Машина, вероятнее всего, зарегистрирована на его отца.
«Фонтанка» запросила комментарий у футбольного клуба.