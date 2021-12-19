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В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после остановки «Соляриса» с бывшим футболистом за рулем

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Водитель «Соляриса», которого остановили с подозрением на опьянение, все-таки стал фигурантом уголовного дела и отправлен под подписку, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне на Парашютной сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль под управлением 32-летнего мужчины с алкогольным амбре. Проходить медосвидетельствование он отказался.

«В ходе проверки было установлено, что данный гражданин уже лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. На основании этого в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полицейском главке.

«Фонтанка» писала, что внимание полиции привлек предполагаемый сотрудник футбольного клуба «Зенит», который на сайте значится как член тренерского штаба в должности администратора. Другие ресурсы говорят, что трудится он в «Зените-2», а раньше сам выходил на поле за команды «Русь» и «Отрадное».

Человек с такими же данными под новый 2020 год был лишен прав на полтора года за пьяную езду. Машина, вероятнее всего, зарегистрирована на его отца.

«Фонтанка» запросила комментарий у футбольного клуба.

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Комментарии (4)

264940801
Как арестовали , за что? он же фанат клуба и возвращался домой после тренировки так называемых фанатов, а там это традиция.
AndreyGid
а уже разве ввели уголовку за управление ТС будучи лишенным?! Надо же , какие хорошие новости.
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