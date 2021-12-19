В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после остановки «Соляриса» с бывшим футболистом за рулем

Водитель «Соляриса», которого остановили с подозрением на опьянение, все-таки стал фигурантом уголовного дела и отправлен под подписку, сообщает 19 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Накануне на Парашютной сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль под управлением 32-летнего мужчины с алкогольным амбре. Проходить медосвидетельствование он отказался.

«В ходе проверки было установлено, что данный гражданин уже лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. На основании этого в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полицейском главке.