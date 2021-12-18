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На севере Петербурга задержали водителя с подозрением на опьянение и причастность к «Зениту»

Предположительно, сотрудник тренерского штаба «Зенита» был остановлен ночью 18 декабря на Парашютной улице. Он отказался проходить освидетельствование.

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О задержании водителя, который по мнению полиции мог быть пьян, сообщает паблик «Дорожный инспектор». 32-летний водитель за рулем Hyundai отказался «подышать в трубочку» и пройти медосвидетельствование у специалиста. Судя по видео с места задержания, водителя не устраивало то, как составлен протокол — по его мнению, в нем были ошибки. Съемка мужчине тоже не понравилось.

Судя по фото, внимание полиции привлек сотрудник футбольного клуба «Зенит», который на сайте значится как член тренерского штаба в должности администратора. Другие ресурсы говорят, что трудится он в «Зените-2», а раньше сам выходил на поле за команды «Русь» и «Отрадное».

Человек с такими же данными под новый 2020-й год был лишен прав на полтора года за пьяную езду. Машина, вероятней всего, зарегистрирована на его отца.

«Фонтанка» запросила комментарий у футбольного клуба.

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Комментарии (7)

W Bons
теперь у него причастность к Динамо
случайный_5e4ce4e84d5e3
ну речь о человеке который собирает и стирает форму команды
lamer
Зенитчик.
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