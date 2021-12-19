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В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, как их боец упал со второго этажа на Московском

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В Петербурге пожарный упал со второго этажа фабрики-кухни у Московских ворот 19 декабря. В экстренном ведомстве рассказали, как это произошло.

«В ходе проведения разведки на втором этаже неэксплуатируемого здания провалился в технологический проем глубиной 1,5 м старший респираторщик 5 ПСЧ 1990 года рождения. Направлен в лечебное учреждение для осмотра», — заявили в ГУ МЧС по Петербургу и добавили, что, по предварительным данным, их сотрудник получил ушибы левого бедра и тазобедренного сустава.

Здание фабрики-кухни на Московском проспекте, 114 тушили в одиннадцать утра 19 декабря. На первом этаже в помещении площадью 50 квадратных метров горела обстановка на площади 40 квадратных метров.

Комбинат детского питания и пищевых концентратов получил свое название в 1993 г. До этого времени он назывался Ленинградский пищевой комбинат, который был создан по распоряжению Совнаркома СССР от ноября 1944 года, на базе строений бывшего Пищевого комбината (фабрики-кухни) Московского района Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны и блокады здание было почти полностью разрушено. Восстановительные и монтажные работы на комбинате начались в 1945 г. и продолжались вплоть до 1950 г. с полной реконструкцией производственных помещений и реорганизацией профиля выпускаемых изделий. Предприятие получило новое направление деятельности — производство пищевых концентратов. С середины 1945 г. на комбинате удалось организовать производство детской питательной муки, а в цехе концентратов пустить в строй линию по изготовлению брикетированных киселей. В 1946 г. был оборудован цех соево-белковой продукции, который на протяжении нескольких лет выпускал соево-белковые сырки, способствуя тем самым смягчению продовольственных проблем первых послевоенных лет.

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