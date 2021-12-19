В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, как их боец упал со второго этажа на Московском

В Петербурге пожарный упал со второго этажа фабрики-кухни у Московских ворот 19 декабря. В экстренном ведомстве рассказали, как это произошло.



«В ходе проведения разведки на втором этаже неэксплуатируемого здания провалился в технологический проем глубиной 1,5 м старший респираторщик 5 ПСЧ 1990 года рождения. Направлен в лечебное учреждение для осмотра», — заявили в ГУ МЧС по Петербургу и добавили, что, по предварительным данным, их сотрудник получил ушибы левого бедра и тазобедренного сустава.