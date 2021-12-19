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Пожарный выпал со второго этажа фабрики-кухни у Московских ворот во время тушения

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Пустующее здание Ленинградского пищевого комбината у Московских ворот в Петербурге загорелось утром 19 декабря. По данным «Фонтанки», очаг находится на первом из трёх этажей, огнём объяты 10 квадратных метров.

Как стало известно нашему изданию, во время тушения произошел инцидент — со второго этажа упал сотрудник МЧС, к дому 114 по Московскому проспекту была вызвана скорая помощь.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожарному потребовалась помощь. Его осматривает скорая. Обстоятельства выясняются.

Комбинат детского питания и пищевых концентратов получил свое название в 1993 г. До этого времени он назывался Ленинградский пищевой комбинат, который был создан по распоряжению Совнаркома СССР от ноября 1944 года, на базе строений бывшего Пищевого комбината (фабрики-кухни) Московского района Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны и блокады здание было почти полностью разрушено. Восстановительные и монтажные работы на комбинате начались в 1945 г. и продолжались вплоть до 1950 г. с полной реконструкцией производственных помещений и реорганизацией профиля выпускаемых изделий. Предприятие получило новое направление деятельности — производство пищевых концентратов. С середины 1945 г. на комбинате удалось организовать производство детской питательной муки, а в цехе концентратов пустить в строй линию по изготовлению брикетированных киселей. В 1946 г. был оборудован цех соево-белковой продукции, который на протяжении нескольких лет выпускал соево-белковые сырки, способствуя тем самым смягчению продовольственных проблем первых послевоенных лет.

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