Пожарный выпал со второго этажа фабрики-кухни у Московских ворот во время тушения

Пустующее здание Ленинградского пищевого комбината у Московских ворот в Петербурге загорелось утром 19 декабря. По данным «Фонтанки», очаг находится на первом из трёх этажей, огнём объяты 10 квадратных метров.



Как стало известно нашему изданию, во время тушения произошел инцидент — со второго этажа упал сотрудник МЧС, к дому 114 по Московскому проспекту была вызвана скорая помощь.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожарному потребовалась помощь. Его осматривает скорая. Обстоятельства выясняются.