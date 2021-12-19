«Это специальное место, где люди паркуются как дебилы». Очередной водитель на Большом подставил зад троллейбусам

Обитатели Петроградской стороны продолжают фиксировать то, с какой настойчивостью владельцы дорогих машин рискуют получить вмятину на пересечении Большого проспекта и Лахтинской улицы. Очередной мастер-класс по неправильной парковке показал хозяин «Эскалейда». Он занял выделенную полосу для общественного транспорта. Местных такое уже не удивляет.



«Это специальное такое место, где люди паркуются как дебилы. Все окружающие это знают. К слову, он перегораживает не просто правую полосу, а выделенную для общественного транспорта полосу. И все троллейбусы и маршрутки это конкретное место знают и заранее выезжают на вторую полосу, чтобы объехать этот вечный «бугор»», — пояснил петербуржец Денис.