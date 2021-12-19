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В России зафиксирована рекордно низкая за месяц смертность от коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 1 023 смерти из-за коронавируса. Это минимум за месяц наблюдений — с 19 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

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В Петербурге 19 декабря зафиксировали 67 летальных исходов. Накануне сообщалось о 71. В Москве — 81 новая смерть от COVID-19.

Как писала «Фонтанка», в Москве заболеваемость за сутки выросла на 30%. В Петербурге пока статистика стабильна.

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