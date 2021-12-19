В Москве рост заболеваемости коронавирусом на 30%, а Петербург пока держится

19 декабря за сутки в Петербурге выявили 1955 новых заболевших. Выше двух тысяч значение не поднималось с 15 декабря. Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30% — до 3013 человек (2283 днем ранее).

Всего за последние сутки в России выявлено 27 967 случаев заражения в 85 регионах, из них 2 250 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Тем не менее недельное число заражений коронавирусом в России снижается шестую неделю подряд. Впервые с начала октября в стране за семь дней выявили менее 200 000 заболевших.