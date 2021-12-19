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В Москве рост заболеваемости коронавирусом на 30%, а Петербург пока держится

В Петербурге продолжает снижаться суточное число новых заражений коронавирусом, следует из статистики федерального оперштаба. В Москве ситуация, наоборот, портится.

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19 декабря за сутки в Петербурге выявили 1955 новых заболевших. Выше двух тысяч значение не поднималось с 15 декабря. Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30% — до 3013 человек (2283 днем ранее).

Всего за последние сутки в России выявлено 27 967 случаев заражения в 85 регионах, из них 2 250 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Тем не менее недельное число заражений коронавирусом в России снижается шестую неделю подряд. Впервые с начала октября в стране за семь дней выявили менее 200 000 заболевших.

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Комментарии (5)

тов
Об истине и не мечтая,
я жил среди родни, и сплошь
вокруг меня была простая,
но разъедающая ложь.

Со смаком врали, врали сладко.
Кто просто лгал, а кто втройне…
Но словно смутный сон, догадка
тоскливо брезжила во мне.

Я робок был, и слаб, и молод,
я брел ночами сквозь туман,-
весь в башнях, шпилях, трубах город
был как чудовищный обман.

Евгений Винокуров
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