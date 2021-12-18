Квартиры в новом жилом комплексе на Дыбенко затопил кипяток

В Невском районе Петербурга в жилом комплексе «Цивилизация» на улице Дыбенко, 5, корпус 7, в одной из квартир «разорвало» трубу с отоплением. Об этом 18 декабря «Фонтанке» сообщили жители дома.
Инцидент произошел в квартире на 12-м этаже. По словам местных, она еще находится в собственности застройщика, компании ЛСР. «Она пустует. Просто повезло, что ее еще никто не купил», — сказал один из жителей.
Новостройку стали заселять 1 декабря. Спустя почти три недели она уже оказалась «не пригодна для жилья».
«Вчера этажом выше прорвало трубу с отоплением. К нам пошел кипяток, который затопил 60 квартир с 12-го по 1-й этажи. В подъезде стоит баня. Все общие балконы нараспашку. Нам прогнозируют заморозки, в итоге это все просто замерзнет», — рассказала жительница дома Ирина.
Вода, по ее словам, идет и по розеткам, светильникам, проводам и щиткам. В настоящий момент последствия, как утверждают жители, до сих пор не устранены. «Дом не обесточили. Может произойти замыкание. Находиться сейчас в квартире просто опасно», — сказал она.
автор видео читатель «Фонтанки»
В пресс-службе «Группы ЛСР» сообщили, что авария произошла из-за бракованных материалов, а специалисты приступили к ликвидации последствий случившегося. В настоящий момент, как уточнили там, сушат залитые помещения и лифтовое оборудование.
«Дом начали заселять только в декабре этого года, поэтому имущество новоселов пострадало в минимальном количестве. Компенсационные процедуры будут выполнены в полном объёме, затопленные квартиры планируют полностью привести в порядок, а повреждённые отделочные материалы заменить на новые», — заявили «Фонтанке» в компании.
Точные сроки ремонтных работ, как добавили в «Группе ЛСР», в настоящий момент неизвестны.
Жители тем временем опасаются, что подобное происшествие грозит и их квартирам, так как «материалы-то одни и те же».
ЖК «Цивилизация» в Невском районе не первый раз попадает во внимание СМИ. Как писала «Фонтанка», в начале декабря жители дома по Дыбенко, 2, пожаловались на срезанные стояки с водой, неработающие лифты и отключенное отопление. По словам жителей, в парадной были разбиты лампочки, со стен была смыта штукатурка, и разлито масло. Погром там, по предварительной информации, устроили строители, которым не заплатили за работу. Подозрения на рабочих пали из-за надписей на стенах: «За работу надо платить», «Плати!» и других похожего содержания. Как сообщили тогда в ЛСР, виновными оказались рабочие субподрядчика, отношения с которым «были прекращены».