Квартиры в новом жилом комплексе на Дыбенко затопил кипяток

В Невском районе Петербурга в жилом комплексе «Цивилизация» на улице Дыбенко, 5, корпус 7, в одной из квартир «разорвало» трубу с отоплением. Об этом 18 декабря «Фонтанке» сообщили жители дома.

Инцидент произошел в квартире на 12-м этаже. По словам местных, она еще находится в собственности застройщика, компании ЛСР. «Она пустует. Просто повезло, что ее еще никто не купил», — сказал один из жителей.



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Новостройку стали заселять 1 декабря. Спустя почти три недели она уже оказалась «не пригодна для жилья».



«Вчера этажом выше прорвало трубу с отоплением. К нам пошел кипяток, который затопил 60 квартир с 12-го по 1-й этажи. В подъезде стоит баня. Все общие балконы нараспашку. Нам прогнозируют заморозки, в итоге это все просто замерзнет», — рассказала жительница дома Ирина.

Вода, по ее словам, идет и по розеткам, светильникам, проводам и щиткам. В настоящий момент последствия, как утверждают жители, до сих пор не устранены. «Дом не обесточили. Может произойти замыкание. Находиться сейчас в квартире просто опасно», — сказал она.



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В пресс-службе «Группы ЛСР» сообщили, что авария произошла из-за бракованных материалов, а специалисты приступили к ликвидации последствий случившегося. В настоящий момент, как уточнили там, сушат залитые помещения и лифтовое оборудование.

«Дом начали заселять только в декабре этого года, поэтому имущество новоселов пострадало в минимальном количестве. Компенсационные процедуры будут выполнены в полном объёме, затопленные квартиры планируют полностью привести в порядок, а повреждённые отделочные материалы заменить на новые», — заявили «Фонтанке» в компании.

