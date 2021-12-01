«Месть строителей». В новом ЖК бизнес-класса устроили погром, стены облили маслом и затопили лифты

По словам активистки, с утра жители дома 2 на улице Дыбенко стали присылать ей фотографии одного из подъездов, где стены были изрисованы, а в лифтах шла вода. «Утром они почувствовали холод в квартире. Оказалось что отопление отключено. На улице зима, в квартирах холодно. Выйдя на площадку, выяснилось, что лифт не работает, пришлось идти пешком... А там… Стены черной лестницы на 10 этажах были облиты маслом и исчирканы карандашом. Все кругом залито водой с пеной, даже потолок мокрый. Кругом погром! Разбиты источники питания лифтов, основные и резервные. Срезаны стояки. С потолка лифта хлещет вода!» — сообщается в одном из постов Климовой.

Как предполагает активистка, коммуникации ЖК, где «однушки» стоят от 7 млн рублей, испортил тот, у кого был к ним доступ, так как вода шла только из шахт лифта. Подозрения на рабочих от застройщика пали из-за надписей на стенах: «За работу надо платить», «Плати!» и других похожего содержания.



Дом, как и планировалось, начали заселять месяц назад. Работы, по словам жителей, уже были завершены. «Был свежий ремонт, никаких рабочих мы не видели. А сегодня утром муж повел ребенка в садик, и тут такое. Надписи по всем этажам, разлили масло, льет вода, на полу смытая штукатурка. Жители даже говорили об эвакуации, потому что опасаются пожара. Все четыре лифта не работают, а у нас 23 этажа. Многие еще заезжают и постоянно заносят мебель», — сообщила «Фонтанке» одна из собственниц.



ЖК обсуживает ООО «Управляющая компания "Эталон сервис"», где произошедшее считают вандализмом. «Предположительно это были рабочие застройщика. Дом пока до конца не передан управляющей компании, поэтому все последствия застройщик должен решать сам. Лифты будут отключены, пока не просохнут», — заявили «Фонтанке» там.

