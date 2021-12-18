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Найденного в петербургской коммуналке младенца с ожогами, за которым не следила мать, отец готов забрать в Дагестан

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Ребенок с ожогами на спине, которого забрали из коммуналки на проспекте Энтузиастов, приходит в себя в петербургской больнице. Готовность забрать его выразил отец.

О судьбе младенца 18 декабря сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Врачи установили, что ожогу на спине мальчика около трех дней, также стало понятно, что его плохо кормили. В остальном он цел и усваивает питание.

Как сообщалось ранее, жил полугодовалый младенец в коммунальной квартире с матерью, которая злоупотребляла алкоголем. Она категорически отказывалась отдавать сына врачам. По ее словам, отец уехал в командировку в Дагестан, однако, как выяснила полиция, мужчина живет там на постоянной основе. После разговора он выразил готовность в течение недели приехать в Петербург и забрать сына.

Мать мальчика не судима, на учетах не состояла. Вероятно, в ее отношении будет возбуждено дело об оставлении в опасности.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Да пусть забирает,там и клиники отличные и врачи.
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