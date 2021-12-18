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Полугодовалого младенца нашли в петербургской коммуналке с ожогами и отравлением

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Младенца увезли в больницу с проспекта Энтузиастов в тяжелом состоянии. Его отец в командировке, а мать в запое.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, мальчика забрали из коммунальной квартиры медики поздним вечером накануне. Проверить условия его жизни пришла инспектор по делам несовершеннолетних. Она обратила внимание на огромное красное пятно на спине младенца. Врачи обозначили его как ожог 2-й степени примерно четырехдневной давности, он занимает 15% тела. Кроме того, малыш обезвожен и, возможно, находился под действиями каких-то психотропных веществ.

40-летняя мать помочь ребенку не пыталась и категорически не хотела, чтобы его везли в больницу. Женщина была пьяна. Отец мальчика находится в Дагестане по рабочим делам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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