Звезда «Гарри Поттера» спел под гитару для фанатов в Москве

Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, спел несколько песен для российских фанатов. Он выступил 18 декабря на фестивале Bubble Comics Con в Москве.



Актер порадовал своих поклонников несколькими песнями под акустическую гитару. Музыкой Фелтон занимается больше десяти лет — его первые песни вышли в 2008 году, а сейчас на стриминг-сервисе Spotify у него почти 88 тыс. слушателей в месяц.

