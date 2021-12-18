Звезда «Гарри Поттера» спел под гитару для фанатов в Москве

Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, спел несколько песен для российских фанатов. Он выступил 18 декабря на фестивале Bubble Comics Con в Москве.
Актер порадовал своих поклонников несколькими песнями под акустическую гитару. Музыкой Фелтон занимается больше десяти лет — его первые песни вышли в 2008 году, а сейчас на стриминг-сервисе Spotify у него почти 88 тыс. слушателей в месяц.
В разговоре с фанатами в Москве артист рассказал, что ему нравится быть и актером, и музыкантом, но второе для него все же хобби.
Как рассказывала «Фонтанка», Фелтон впервые посетил Россию, а на его встречу в Москве сегодня пришли сотни поклонников.