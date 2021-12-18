Сотни фанатов «Гарри Поттера» в Москве пришли на встречу с актером, сыгравшим Драко Малфоя

Сотни поклонников серии книг и фильмов про Гарри Поттера пришли на встречу с актером Томом Фелтоном, сыгравшим Драко Малфоя, в Москве. Британский артист приехал в столицу на фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con.



Фелтон появился на сцене в полдень 18 декабря. Он пообщался с российскими поклонниками, сфотографировался с ними и раздал автографы.



«Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература», — цитирует Фелтона ТАСС.



Актер назвал своей любимой книгой из серии про юных волшебников роман «Гарри Поттер и тайная комната», а фильмом — «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

