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Сотни фанатов «Гарри Поттера» в Москве пришли на встречу с актером, сыгравшим Драко Малфоя

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Сотни поклонников серии книг и фильмов про Гарри Поттера пришли на встречу с актером Томом Фелтоном, сыгравшим Драко Малфоя, в Москве. Британский артист приехал в столицу на фестиваль кино, игр и комиксов Bubble Comics Con.

Фелтон появился на сцене в полдень 18 декабря. Он пообщался с российскими поклонниками, сфотографировался с ними и раздал автографы.

«Я фанат русской культуры. Мне нравятся ваша музыка, балет, архитектура и литература», — цитирует Фелтона ТАСС.

Актер назвал своей любимой книгой из серии про юных волшебников роман «Гарри Поттер и тайная комната», а фильмом — «Гарри Поттер и Принц-полукровка».

Совсем скоро выйдет специальный эпизод «поттерианы». Как писала «Фонтанка», его можно будет посмотреть в эфире HBO Max с 1 января.

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