Троллейбус на Московском перешёл на «ручную тягу» из-за маршрутки

Из-за невнимательности водителя маршрутки петербуржцам пришлось выйти из троллейбуса и толкать его руками.
Пример передвижения на «ручной тяге» очевидцы наблюдали днём 18 декабря на Московском проспекте, у пересечения с Ленинским проспектом. «Народная поговорка: любишь кататься — люби и троллейбус толкать», — комментируют видео в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили причины. Дело в том, что на пути движения троллейбуса маршрутка была припаркована в негабарите, и ему, чтобы проехать, пришлось отклониться от контактной сети. Люди подталкивали его, чтобы он смог подъехать под сеть.
«Такое бывает, когда другие участники движения не уважают общественный транспорт и не понимают, что у него есть технические особенности», — отмечают на предприятии.