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Троллейбус на Московском перешёл на «ручную тягу» из-за маршрутки

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Из-за невнимательности водителя маршрутки петербуржцам пришлось выйти из троллейбуса и толкать его руками.

Пример передвижения на «ручной тяге» очевидцы наблюдали днём 18 декабря на Московском проспекте, у пересечения с Ленинским проспектом. «Народная поговорка: любишь кататься — люби и троллейбус толкать», — комментируют видео в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили причины. Дело в том, что на пути движения троллейбуса маршрутка была припаркована в негабарите, и ему, чтобы проехать, пришлось отклониться от контактной сети. Люди подталкивали его, чтобы он смог подъехать под сеть.

«Такое бывает, когда другие участники движения не уважают общественный транспорт и не понимают, что у него есть технические особенности», — отмечают на предприятии.

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Комментарии (4)

grannie
Что-то на видео не видно ни маршрутки в негабарите, ни троллейбуса вдалеке от контактной сети. Плюс троллейбус из новых, а они таки УМЕЮТ медленно двигаться на аккумуляторе некоторое (хоть и непродолжительное) время. Что-то мутят...
FontankaReader
Ну, формально можно встать в позу "я оплатил проезд, окажите услугу как положено", но по сути - это просто быстрее, чем ждать ремонтную службу (следующий троль не проедет из-за этого раскорячившегося).
ДуремарСПб.
При Сбеглове на конки скоро перейдем,телеги.
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