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Упавший на пути петербургского метро пассажир погиб

Человек погиб после падения на пути на станции метро Петербурга «Политехническая». Тело еще на платформе.

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Фото со станции «Политехническая» «Фонтанке» прислали читатели 18 декабря. Тело завернули в черный мешок, зона вокруг оцеплена.

Фото читателя «Фонтанки»
Фото читателя «Фонтанки»
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Как сообщалось ранее, трагедия привела к временному закрытию трех станций и остановке поездов от «Девяткино» до «Площади Мужества».

В 16:40 движение восстановили.

Фото читателя «Фонтанки»
Фото читателя «Фонтанки»

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