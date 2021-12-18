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В метро Петербурга на пути упал человек, поезда на красной линии встали

Поезда от станции «Девяткино» до «Площади Ленина» в петербургском метро встали днём 18 декабря. На пути упал человек.

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Об остановке движения в соцсетях сообщают очевидцы. В справочной подземки подтвердили, что движения нет от «Девяткино» и до «Площади Ленина».

В пресс-службе метро назвали причину — на «Политехнической» с платформы на пути упал пассажир. На остальной части линии движение в штатном режиме.

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