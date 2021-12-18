В метро Петербурга на пути упал человек, поезда на красной линии встали

Об остановке движения в соцсетях сообщают очевидцы. В справочной подземки подтвердили, что движения нет от «Девяткино» и до «Площади Ленина».



В пресс-службе метро назвали причину — на «Политехнической» с платформы на пути упал пассажир. На остальной части линии движение в штатном режиме.

