Банкиршу Миримскую из списка Forbes подозревают в причастности к подготовке убийства

Экс-совладелицу компании «Русский продукт» и главу банка БКФ Миримскую задержали вместе со следователем управления СК по Подмосковью Юрием Носовым. Накануне бизнесвумен обвинили в даче взятки, а сотрудника — в ее получении. Как писала «Фонтанка» , Басманный суд столицы арестовал обоих.

Миримскую проверяют на возможную причастность вместе с другим фигурантами. Другие подробности пока не сообщаются.

Сотрудники Следственного комитета проверяют предпринимательницу Ольгу Миримскую на причастность к подготовке убийства. Об этом 18 декабря пишет «Коммерсантъ» .

Следствие считает, что в 2016 году Носов получил взятку от Миримской в размере 3,3 млн рублей в виде двух автомобилей. За это он сфальсифицировал доказательства в деле ее бывшего мужа Николая Смирнова, совладельца платежной системы «Золотая корона». Бизнесмена обвиняли в продаже ребенка из-за исчезновения дочери Миримской, появившейся на свет благодаря суррогатной матери. Дело закрыли в 2020 году за отсутствием состава преступления.



Миримская в 2015 году занимала 22-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes Women. Её состояние оценивали в 100 млн долларов.

