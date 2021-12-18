FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Банкиршу Миримскую из списка Forbes подозревают в причастности к подготовке убийства

0
Печать

Сотрудники Следственного комитета проверяют предпринимательницу Ольгу Миримскую на причастность к подготовке убийства. Об этом 18 декабря пишет «Коммерсантъ».

Миримскую проверяют на возможную причастность вместе с другим фигурантами. Другие подробности пока не сообщаются.

Экс-совладелицу компании «Русский продукт» и главу банка БКФ Миримскую задержали вместе со следователем управления СК по Подмосковью Юрием Носовым. Накануне бизнесвумен обвинили в даче взятки, а сотрудника — в ее получении. Как писала «Фонтанка», Басманный суд столицы арестовал обоих.

Следствие считает, что в 2016 году Носов получил взятку от Миримской в размере 3,3 млн рублей в виде двух автомобилей. За это он сфальсифицировал доказательства в деле ее бывшего мужа Николая Смирнова, совладельца платежной системы «Золотая корона». Бизнесмена обвиняли в продаже ребенка из-за исчезновения дочери Миримской, появившейся на свет благодаря суррогатной матери. Дело закрыли в 2020 году за отсутствием состава преступления.

Миримская в 2015 году занимала 22-е место в списке богатейших женщин России по версии Forbes Women. Её состояние оценивали в 100 млн долларов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний