Экс-глава «Русского продукта» и банка БКФ Миримская арестована на два месяца

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской. Ей предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщает 17 декабря со ссылкой на пресс-службу суда РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Миримской меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — уточнил собеседник агентства.
Предпринимательнице предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
«Фонтанка» писала, что о задержании Ольги Миримской стало известно утром 17 декабря.