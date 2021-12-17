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Экс-глава «Русского продукта» и банка БКФ Миримская арестована на два месяца

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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской. Ей предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщает 17 декабря со ссылкой на пресс-службу суда РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Миримской меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — уточнил собеседник агентства.

Предпринимательнице предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

«Фонтанка» писала, что о задержании Ольги Миримской стало известно утром 17 декабря.

Бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская в 2015 году занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние оценивалось в 100 млн долларов.

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