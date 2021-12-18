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Младенца из Южной Кореи ошибочно привили от COVID-19 вместо матери

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Семимесячного ребенка из Южной Кореи по ошибке привили вакциной от коронавируса вместо гриппа. Об этом 18 декабря сообщило местное информагентство «Ренхап».

В городе Соннам младенцу ввели дозу вакцины Moderna, предназначенную для взрослого человека. Препаратом должны были привить мать ребенка.

Ошибка случилась еще 29 сентября, сообщили местные власти. Ребенка поместили на пять дней в ближайший госпиталь. Врачи не выявили у него признаков побочных эффектов.

Сейчас семья младенца будет судиться с врачами, чтобы добиться компенсации за ошибку.

В конце августа, как писала «Фонтанка», Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna из Испании, так как в ней нашли подозрительную примесь. По некоторым данным, частицы, размер которых достигал несколько миллиметров, могли быть металлом.

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Комментарии (4)

Brit
Ну вот, даже у младенца никаких побочек от омериканськой вакцины. А наш Минздрав всё равно не пущает:)
266319693
"По некоторым данным, частицы, размер которых достигал несколько миллиметров, могли быть металлом."

Чипы подвезли:)))
grannie
"частицы, размер которых достигал несколько миллиметров" - вот вы откуда это взяли? - в исследовании
https://clck.ru/ZPWvc
говорится, что самая большая найденная частица имела размеры 697 x 410 microns
что, впрочем, тоже дофига, и многое говорит о "качестве" производства

("сокращалка" в url использована только по причине дикой кривости вашего движка, не умеющего нормально форматить длинные ссылки)
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