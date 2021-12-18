Младенца из Южной Кореи ошибочно привили от COVID-19 вместо матери

Семимесячного ребенка из Южной Кореи по ошибке привили вакциной от коронавируса вместо гриппа. Об этом 18 декабря сообщило местное информагентство «Ренхап».
В городе Соннам младенцу ввели дозу вакцины Moderna, предназначенную для взрослого человека. Препаратом должны были привить мать ребенка.
Ошибка случилась еще 29 сентября, сообщили местные власти. Ребенка поместили на пять дней в ближайший госпиталь. Врачи не выявили у него признаков побочных эффектов.
Сейчас семья младенца будет судиться с врачами, чтобы добиться компенсации за ошибку.
В конце августа, как писала «Фонтанка», Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna из Испании, так как в ней нашли подозрительную примесь. По некоторым данным, частицы, размер которых достигал несколько миллиметров, могли быть металлом.