В вакцине Moderna нашли примесь. Это могут быть частицы металла

Примесью, которую обнаружили в Японии в вакцине Moderna, могут быть частицы металла. Об этом 27 августа сообщает Reuters.
В четверг Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых ампулах.
По данным агентства Kyodo, вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер неизвестных частиц достигает нескольких миллиметров. Местные жители успели получить 170 тыс. доз препарата из подозрительной партии. О нежелательных реакциях не сообщалось.
Испанская фармацевтическая компания Rovi (ROVI.MC), которая разливает вакцины Moderna для рынков за пределами США, заявила, что загрязнение могло быть связано с проблемой на производственной линии. Представитель компании заявил, что не может больше ничего сказать, пока ведётся расследование.
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве, частица реагирует на магниты и, следовательно, даёт основания полагать, что это металл. Moderna описала его как «твердые частицы», которые не представляют проблемы с безопасностью или эффективностью.
Представитель министерства здравоохранения Японии сообщил, что состав загрязнителя не подтвержден.