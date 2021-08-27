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В вакцине Moderna нашли примесь. Это могут быть частицы металла

В партии препарата Moderna в Японии обнаружили предположительно металлические примеси

Примесью, которую обнаружили в Японии в вакцине Moderna, могут быть частицы металла. Об этом 27 августа сообщает Reuters.

В четверг Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых ампулах.

По данным агентства Kyodo, вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер неизвестных частиц достигает нескольких миллиметров. Местные жители успели получить 170 тыс. доз препарата из подозрительной партии. О нежелательных реакциях не сообщалось.

Испанская фармацевтическая компания Rovi (ROVI.MC), которая разливает вакцины Moderna для рынков за пределами США, заявила, что загрязнение могло быть связано с проблемой на производственной линии. Представитель компании заявил, что не может больше ничего сказать, пока ведётся расследование.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве, частица реагирует на магниты и, следовательно, даёт основания полагать, что это металл. Moderna описала его как «твердые частицы», которые не представляют проблемы с безопасностью или эффективностью.

Представитель министерства здравоохранения Японии сообщил, что состав загрязнителя не подтвержден.

Вакцина Moderna разработана американским Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Moderna является так называемой РНК (мРНК)-вакциной, которая несет часть генетического кода вируса, и иммунная система человека сама производит антигены. Такой же является и вакцина Pfizer-BioNTech.

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Комментарии (8)

Аппаратчик мокрой классификации
Богопротивное это дело - вакцины проверять. В них верить следует. Как в бога нашего творца! :)
263784231
Да, нет, что за чушь: чипы-гриппы всякие - просто японцам не повезло, видимо, особенности национального характера не позволяют засовывать себе без проверки под кожу всё-то, что привозят иностранцы под видом лекарств. То ли дело у нас - свои , посконные кадры, выращенные на родной земле и ржаном хлебе не дадут ни малейшего шанса зарвавшейся мировой закулисе...
RazumniY
что же там за жижа у них такая, что аж чипы растворились!?
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