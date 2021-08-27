В вакцине Moderna нашли примесь. Это могут быть частицы металла

Примесью, которую обнаружили в Японии в вакцине Moderna, могут быть частицы металла. Об этом 27 августа сообщает Reuters.

В четверг Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз, отправленных в 863 центра вакцинации по всей стране, после того, как местный дистрибьютор, Takeda Pharmaceutical, получил сообщения о примесях в некоторых ампулах.

По данным агентства Kyodo, вакцины с примесями были произведены на территории Испании, размер неизвестных частиц достигает нескольких миллиметров. Местные жители успели получить 170 тыс. доз препарата из подозрительной партии. О нежелательных реакциях не сообщалось.