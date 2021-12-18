Поддельный мед и искренняя дружба. В Лодейном Поле преступница пыталась «выкупить» подельницу

Две мошенницы попались на продаже поддельного меда и на даче взятки в Ленинградской области. За свободу предлагалось 50 тысяч.



Как сообщает ГУ МВД региона 18 декабря, с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась жительница Лодейного Поля два дня назад. Она купила у убедительных обманщиц шесть банок меда за 29 тысяч рублей. Когда флер визита представительниц кочевого народа спал, пенсионерка опомнилась и пошла в полицию.



Одну из продавщиц задержали в тот же день, вторая пришла сама и принесла дань — отпустить подругу она просила за 50 тысяч рублей. В итоге обе в камере, возбуждено два уголовных дела. Мед оказался ненастоящим.

