У каждого 30-го жителя Земли подтвердили ковид

Коронавирусом по всему миру заразился каждый 30-й житель Земли. Об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.



Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили 273 млн раз. Таким образом, новой инфекцией был заражен каждый 30-й житель планеты. Однако расчеты не учитывают повторные заражения, из-за чего они могут быть неточными. Статистика также не учитывает, сколько было повторных случаев, потому что страны не публикуют такие данные.



В мире уже вторую неделю подряд выявляют около 4,4 млн новых случаев заражения. В целом, как отмечает агентство, заболеваемость находится на уровне конца лета.

