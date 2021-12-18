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У каждого 30-го жителя Земли подтвердили ковид

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Коронавирусом по всему миру заразился каждый 30-й житель Земли. Об этом 18 декабря пишет ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили 273 млн раз. Таким образом, новой инфекцией был заражен каждый 30-й житель планеты. Однако расчеты не учитывают повторные заражения, из-за чего они могут быть неточными. Статистика также не учитывает, сколько было повторных случаев, потому что страны не публикуют такие данные.

В мире уже вторую неделю подряд выявляют около 4,4 млн новых случаев заражения. В целом, как отмечает агентство, заболеваемость находится на уровне конца лета.

От коронавируса скончались уже свыше 5,3 млн пациентов, это примерно каждый 50-й заразившийся. Смертность при этом сокращается. За семь дней умерли 50,1 тыс. пациентов, что на 2,2 тыс. меньше, чем было неделей ранее.

Как писала «Фонтанка», за последние сутки в России выявили 27 434 случая коронавируса. В Петербурге число заболевших и умерших выросло.

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Комментарии (7)

Артист ритуальных услуг
Как?!!! Ведь даже для прививки не нужно проводить тестирование!!! :)
zonnek
Как же вы достали своим фуфловым ковидом. Уже читать всё это омерзительно!
Njura
Мало, мало лжи в СМИ! Давайте больше! Мы вам верим!
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