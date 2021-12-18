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В Петербурге резко подпрыгнуло число смертей от ковида. Заболевших тоже больше

Коронавирусная статистика в Петербурге показала негативную динамику на фоне общего улучшения ситуации.

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Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 18 декабря, за минувшие сутки в городе зафиксировано 1997 новых случаев заболевания COVID-19. Это больше данных на 17-е (1984) и 16 декабря (1992). Правда, 15 декабря сообщалось о 2055 новых случаях.

За сутки зафиксирована 71 смерть. Последний раз больше было 24 ноября — 73. Рост за сутки составил около 10% (вчера сообщалось о 63 смертях).

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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При этом в целом по России показатели снижаются. За сутки выявлено 27 434 случая коронавируса (против 27 743 в сообщении от 17 декабря и 28 486 от 16-го). Летальных исходов — 1 076 против, соответственно, 1 080 и 1 133. В Москве число заболевших составило 2 283 (вчера — 2 755, 16 декабря — 3 322).

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (18)

Njura
Господа, журналисты, когда-то вы занимались расследованиями и докапывались до правды, а сейчас превратились в попугаев, способных только транслировать чужие «мнения». Вам не стыдно? Детям своим и родителям в глаза смотреть н
AndrewBarsik
Бессилие уничтоженной системы здравоохранения списывают на ковид. Когда на производстве в частном секторе погибает человек, то у госорганов никаких сомнений, что виноват директор и собственник. А когда в стране умирает тысяча человек в день, то виноват кто угодно - ковид, мифические "антиваксеры", иноагенты, но только не те, кто распределяет и осваивает бюджетные средства, направляемые на здравоохранение.
Aleks68
В Ирландии 89,1% привитых и там объявляют комендантский час. Прививка помогает производителям и чиновникам? Везде где массовая вакцинация почему рост заболевших?
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