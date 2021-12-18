В Петербурге резко подпрыгнуло число смертей от ковида. Заболевших тоже больше

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 18 декабря, за минувшие сутки в городе зафиксировано 1997 новых случаев заболевания COVID-19. Это больше данных на 17-е (1984) и 16 декабря (1992). Правда, 15 декабря сообщалось о 2055 новых случаях.



За сутки зафиксирована 71 смерть. Последний раз больше было 24 ноября — 73. Рост за сутки составил около 10% (вчера сообщалось о 63 смертях).

