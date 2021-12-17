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Песков рассказал, как Путин относится к слухам о его двойниках

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Владимир Путин знает о «теориях двойников», согласно которым на некоторых мероприятиях присутствуют похожие на него люди. Об этом 17 декабря в интервью телеканалу RTVI рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин «улыбается и смеется», когда ему рассказывают про двойников президента. Также Пескова спросили, замечает ли Путин одних и тех же людей на мероприятиях — например, продавщицу мороженого на авиасалоне МАКС.

«Он знает одни и те же (лица), ну, конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом», — пояснил Песков.

Ранее сам Путин также опровергал слухи о том, что у него якобы есть двойник.

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Комментарии (4)

Денеб
Орёл наш Дон Рэба улыбается и смеётся..... Погоди, скоро будет не до смеха......
teodor
Сейчас правит уже 10-й двойник путина, и это не смешно!)
Торин Д
фильм ужасов какой-то - он "улыбается и смеется" и продавщица мороженного бессменная рядом стоит в белом фартучке
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