Песков рассказал, как Путин относится к слухам о его двойниках

Владимир Путин знает о «теориях двойников», согласно которым на некоторых мероприятиях присутствуют похожие на него люди. Об этом 17 декабря в интервью телеканалу RTVI рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



По его словам, Путин «улыбается и смеется», когда ему рассказывают про двойников президента. Также Пескова спросили, замечает ли Путин одних и тех же людей на мероприятиях — например, продавщицу мороженого на авиасалоне МАКС.



«Он знает одни и те же (лица), ну, конечно. Продавщица мороженого, если она там работает, ну она одна. Она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом», — пояснил Песков.

