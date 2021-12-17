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В Крыму родителям запретили ходить на утренники, а детям — водить хороводы

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Власти Крыма ввели ряд антиковидных ограничений перед новогодними праздниками. В частности, родителям нельзя будет посещать утренники, а детям — водить хороводы, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова от 17 декабря.

«Обязать руководителей организаций, <…> осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.) при проведении новогодних и рождественских мероприятий исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно, <…> не допускать присутствия на мероприятиях родителей, родственников и других лиц, <…> исключить организацию анимационных программ, конкурсов, хороводов, игр со свободным перемещением детей», — говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники соблюдать эпидемиологические рекомендации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы встретить Новый год с удовольствием и без ограничений.

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Комментарии (5)

Владислав Терехин
Идиот. Не знает, что делать вот и запрещает.
zelf
Что хотят то и воротят. Свиньи.
jump
это как так ?
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