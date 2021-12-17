В Крыму родителям запретили ходить на утренники, а детям — водить хороводы

Власти Крыма ввели ряд антиковидных ограничений перед новогодними праздниками. В частности, родителям нельзя будет посещать утренники, а детям — водить хороводы, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова от 17 декабря.



«Обязать руководителей организаций, <…> осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.) при проведении новогодних и рождественских мероприятий исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно, <…> не допускать присутствия на мероприятиях родителей, родственников и других лиц, <…> исключить организацию анимационных программ, конкурсов, хороводов, игр со свободным перемещением детей», — говорится в документе.

