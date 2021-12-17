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Президент России призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники

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Глава России Владимир Путин призвал граждан в новогодние праздники соблюдать эпидемиологические рекомендации. Об этом 17 декабря сообщает РИА Новости.

По словам президента, ситуация в борьбе с COVID-19 остается напряженной. Хотя число заболевших сократилось почти наполовину, возросла смертность.

«Фонтанка» писала, что глава Роспотребнадзора призвала россиян соблюдать меры профилактики COVID-19 перед грядущими праздниками. По ее словам, так Новый год получится встретить с удовольствием и без ограничений.

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Комментарии (2)

Владислав М
Это работа министра здравоохранения, а не президентские обязанности.
Президент должен заниматься совсем другими обязанностями, в т.ч. контролем министерства здравоохранения.
тов
Назло этому громкоговорителю и его слугам не пить все выходные дни.

За городом такая красота.
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