Президент России призвал соблюдать меры по борьбе с COVID-19 в новогодние праздники

Глава России Владимир Путин призвал граждан в новогодние праздники соблюдать эпидемиологические рекомендации. Об этом 17 декабря сообщает РИА Новости.
По словам президента, ситуация в борьбе с COVID-19 остается напряженной. Хотя число заболевших сократилось почти наполовину, возросла смертность.
«Фонтанка» писала, что глава Роспотребнадзора призвала россиян соблюдать меры профилактики COVID-19 перед грядущими праздниками. По ее словам, так Новый год получится встретить с удовольствием и без ограничений.