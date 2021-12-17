В ЮАР заявили, что пациентов с «омикроном» госпитализируют гораздо реже, чем с «дельтой»

В ЮАР, откуда начал распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», заявили о сокращении числа госпитализаций заболевших COVID-19. Об этом 17 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минздрава страны Джо Фаахла.



На второй неделе четвертой волны коронавируса в больницы отправились только 1,7% пациентов. Для сравнения — на второй неделе третьей волны, когда страна страдала от «дельты», этот показатель составил 19%. С другой стороны, «омикрон» быстрее распространяется: в эту волну ежедневно в ЮАР заболевают 20 тысяч человек, а в предыдущую — только 4400. При этом власти отмечают незначительное повышение смертности.

