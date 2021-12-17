FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В ЮАР заявили, что пациентов с «омикроном» госпитализируют гораздо реже, чем с «дельтой»

1
Печать

В ЮАР, откуда начал распространяться новый штамм коронавируса «омикрон», заявили о сокращении числа госпитализаций заболевших COVID-19. Об этом 17 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Минздрава страны Джо Фаахла.

На второй неделе четвертой волны коронавируса в больницы отправились только 1,7% пациентов. Для сравнения — на второй неделе третьей волны, когда страна страдала от «дельты», этот показатель составил 19%. С другой стороны, «омикрон» быстрее распространяется: в эту волну ежедневно в ЮАР заболевают 20 тысяч человек, а в предыдущую — только 4400. При этом власти отмечают незначительное повышение смертности.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что схема вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт» дают полную защиту от «омикрона».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Guest1234
Предположим, существует два варианта некого вируса, А и Б. Каждый человек, зараженный вариантом А, заражает в среднем двух человек, при этом умирает 0,8% от всех инфицированных. Каждый человек, зараженный вариантом Б, заражает вдвое больше людей, то есть четверых, при этом умирает в десять раз меньше — 0,08% от всех инфицированных. Если передача инфекции у обоих вариантов вируса происходит одинаково, в течение 5 дней после заражения (как сейчас оценивается у SARS-CoV-2), то за месяц должно пройти 6 циклов инфекций. Можно подсчитать, сколько смертей вызовет месячная вспышка заражений каждым из вариантов при условии, что в каждом случае изначально была 1000 зараженных. Для более летального, но менее заразного варианта А через месяц получится 1000 × 2⁶ × 0.008 = 512 смертей. Для менее летального, но более заразного варианта Б получится 1000 × 4⁶ × 0.0008 = 3277 смертей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний