Гинцбург: Прививка «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» дают полную защиту от «омикрона»

Схема вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт» дает полную защиту от «омикрона». Об этом заявил 17 декабря на брифинге заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Та схема вакцинации, которая еще порядка 5–6 месяцев тому назад была предложена в Российской Федерации министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт» — эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — цитирует Гинцбурга ТАСС.