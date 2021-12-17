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Гинцбург: Прививка «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» дают полную защиту от «омикрона»

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Схема вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт» дает полную защиту от «омикрона». Об этом заявил 17 декабря на брифинге заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Та схема вакцинации, которая еще порядка 5–6 месяцев тому назад была предложена в Российской Федерации министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт» — эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Напомним, ранее о том, что «Спутник V» работает в борьбе с «омикроном» лучше других вакцин, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии (3)

тов
Лжец забыл добавить, что колоть теперь хочет каждые три месяца.

Что быстро убьет природный иммунитет и подарит букет серьезных осложнений.

Лучше омикрон, чем инъекции.
Ivan Topor
Три недели, как этот "омикрон" вообще придумали, а они уже знают все!! Полная гарантия, даже не сомневайтесь! Только немного непонятно - почему от "омикрона" дает, а от предыдущих - не даёт, но это мелочи, дорогие рассеянцы. Всем немедленно ширяться, а то миллиарды мимо протекут!!
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